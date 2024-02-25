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Парламентская газета

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День 26 февраля в истории

День 26 февраля в истории

Всемирный день неторопливости. Идея этого праздника родилась в 2007 году в Италии. Ассоциация «Искусство медленно жить», учредившая его, призвала жителей Апеннинского полуострова хотя бы один день в году не спешить и получать удовольствие от каждого момента.

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