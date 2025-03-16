Ко Дню бездомного человека, который отмечается 30 марта, социальный отдел Бобруйской епархии предлагает принять участие в благотворительной акции по сбору необходимых средств для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации .
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