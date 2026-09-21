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Газета.ру

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Туту: спрос на авиабилеты в Амурскую область вырос более чем на 20% за год

Туту: спрос на авиабилеты в Амурскую область вырос более чем на 20% за год

Амурская область стала самым быстрорастущим внутренним авианаправлением осени. Спрос на билеты с вылетом с сентября по конец ноября увеличился на 23,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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