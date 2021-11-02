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Любовь в Советском Союзе

Любовь в Советском Союзе

Крайне душевные фотоснимки. Рекомендую всем к просмотру!Взгляд. Павел Сухарев, июль — август 1976 года, Московская обл.

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Гензик Колин
В Советском Союзе любви не было, а существовал сплошной обман и холодный расчёт. Так нам сказала учительница обществоведения! Она мать троих детей, а муж коммунист её бросил и ушёл к другой по расчёту, что она работает в администрации района! Вот такие дела! Нам её жалко, а ничего не поделаешь!
Элеонора Коган
Была любовь.
tatiana Drakon
Холодный расчет- это теперь...А в СССР была настоящая любовь и верность,без выгоды и задних мыслей

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