Любовь в Советском Союзе

Любители историиЛюбовь в Советском СоюзеКрайне душевные фотоснимки. Рекомендую всем к просмотру!Взгляд. Павел Сухарев, июль — август 1976 года, Московская обл.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГензик КолинВ Советском Союзе любви не было, а существовал сплошной обман и холодный расчёт. Так нам сказала учительница обществоведения! Она мать троих детей, а муж коммунист её бросил и ушёл к другой по расчёту, что она работает в администрации района! Вот такие дела! Нам её жалко, а ничего не поделаешь!Элеонора КоганБыла любовь.tatiana DrakonХолодный расчет- это теперь...А в СССР была настоящая любовь и верность,без выгоды и задних мыслейКомментировать
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