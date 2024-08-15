52-летняя Марина Федункив ждёт первого ребёнка

Звезда Comedy Woman, 52-летняя Марина Федункив, и её супруг Стефано Маджи впервые станут родителями.Издание StarHit со ссылкой на источник сообщает, что артистка на шестом месяце беременности и перестала скрывать округлившийся живот.
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