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52-летняя Марина Федункив ждёт первого ребёнка

52-летняя Марина Федункив ждёт первого ребёнка

Звезда Comedy Woman, 52-летняя Марина Федункив, и её супруг Стефано Маджи впервые станут родителями.Издание StarHit со ссылкой на источник сообщает, что артистка на шестом месяце беременности и перестала скрывать округлившийся живот.

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