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Reuters: Pixel 6 и Pixel 6 Pro будут поставляться с 5G-модемами Samsung

Reuters: Pixel 6 и Pixel 6 Pro будут поставляться с 5G-модемами Samsung

В сети продолжают появляться слухи о новых смартфонах Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. На этот раз некоторыми подробностями поделилось информационное агенство Reuters.

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