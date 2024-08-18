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Американский эксперт: НАТО придётся принимать решение по Украине в сентябре

Американский эксперт: НАТО придётся принимать решение по Украине в сентябре

Global Look Press Сегодня 306 прочитали Североатлантическому альянсу придется определиться относительно своей политики по Украине уже в сентябре, заявил бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

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