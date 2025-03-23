В Эр-Рияде пройдет встреча по черноморской инициативе

ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Экспертная встреча "технических команд" России и США состоится в понедельник в саудовском Эр-Рияде, как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось … .
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