В Эр-Рияде пройдет встреча по черноморской инициативе

ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Экспертная встреча "технических команд" России и США состоится в понедельник в саудовском Эр-Рияде, как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось … .