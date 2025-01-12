Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Забарата заявил, что руководство его страны не хочет идти на переговоры с Россией, хотя украинские граждане не видят смысла в продолжении конфликта.
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