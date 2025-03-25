ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж стал инвалидом, и я с ним развожусь. Все дело в том, как он получил эти увечья

Муж стал инвалидом, и я с ним развожусь. Все дело в том, как он получил эти увечья

Я хочу немедленно развестись с мужем, который стал инвалидом, и навсегда вычеркнуть этого человека из своей жизни.

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Комментарии
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F I
Ни о чём.
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15 час.
А
Александр24
Никто его из больницы забирать не будет. Больница передаст его дому инвалидов, где его долго держать не будут - тихо скончается через пару месяцев от сердечной недостаточности. (Это собак пожизненно по закону держат в приютах, а с людьми это не проходит). Да и поделом.
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15 час.
Добрый Кот
Он будет недееспособным и может подать на алименты и жена обязана будет платить.В случае если другой супруг отказывается в добровольном порядке предоставлять содержание своему недееспособному супругу (бывшему супругу), алименты взыскиваются через суд.ст 89 СК.
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8 час.
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