Муж стал инвалидом, и я с ним развожусь. Все дело в том, как он получил эти увечья

А

Александр24

Никто его из больницы забирать не будет. Больница передаст его дому инвалидов, где его долго держать не будут - тихо скончается через пару месяцев от сердечной недостаточности. (Это собак пожизненно по закону держат в приютах, а с людьми это не проходит). Да и поделом.