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Царьград

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Суд закрыл дело о взыскании с экс-судьи Ефанова 1,2 млрд рублей

Суд закрыл дело о взыскании с экс-судьи Ефанова 1,2 млрд рублей

Самарский районный суд принял решение о проведении закрытого судебного заседания по гражданскому делу о взыскании с бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова денежных средств в размере, превышающем 1,2 миллиарда рублей.

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