Синоптик Шувалов: Москву накроет мощный снегопад на следующей неделе

В Москве на следующей неделе ожидается обильный снегопад. При этом температура воздуха будет достигать минус 15 градусов, сообщил руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов в интервью NEWS.
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