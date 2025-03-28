Расчет ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил ударный дрон ВСУ в Запорожской области

Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» 49-1 общевойсковой армии группировки войск «Днепр» поразил ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.
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