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МОЯ СТРАНА

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Пашинян уничтожит Армению: предательский курс на Запад вызовет распад страны

Пашинян уничтожит Армению: предательский курс на Запад вызовет распад страны

10,4 тыс прочтений 2 дня назад Армения официально начала процедуру вступления в ЕС. 9 января правительство страны одобрило решение вынести на конституционный референдум вопрос о «закреплении стремления членства в ЕС» в Основном законе страны.

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Комментарии
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nyha
Надо ещё цыган согнать с России в аменю...
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19 час.
n
nyha
цигане ..предки армян...
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19 час.

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