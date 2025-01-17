Пашинян уничтожит Армению: предательский курс на Запад вызовет распад страны

10,4 тыс прочтений 2 дня назад Армения официально начала процедуру вступления в ЕС. 9 января правительство страны одобрило решение вынести на конституционный референдум вопрос о «закреплении стремления членства в ЕС» в Основном законе страны.
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