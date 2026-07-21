Tesla поставила рекорд по поставкам во II квартале, но инвесторы всё равно распродали акции

Компания отчиталась о 480 126 электромобилях во II квартале, однако рынок ждёт уже не роста продаж, а подтверждения дорогих ставок на ИИ, роботов и автономное вождениеTesla во II квартале 2026 года поставила 480 126 автомобилей, превысив ожидания Уолл-стрит, однако акции компании после публикации данных снизились.