FATF выпустила обновлённый доклад о рисках отмывания денег в сфере DeFi

Международная организация FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) 21 июля 2026 года представила доклад, дополняющий её предыдущий анализ децентрализованных финансов (DeFi) от 2021 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии