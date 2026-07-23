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FATF выпустила обновлённый доклад о рисках отмывания денег в сфере DeFi

FATF выпустила обновлённый доклад о рисках отмывания денег в сфере DeFi

Международная организация FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) 21 июля 2026 года представила доклад, дополняющий её предыдущий анализ децентрализованных финансов (DeFi) от 2021 года.

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