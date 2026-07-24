Крупный петербуржец сильно пострадал в собственной ванной. ✔️Подробности сообщили в соцсетях Добровольной пожарной команды ПСО «Экстремум».
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Крупный петербуржец сильно пострадал в собственной ванной. ✔️Подробности сообщили в соцсетях Добровольной пожарной команды ПСО «Экстремум».