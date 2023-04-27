Газета Труд

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«Хочу сталинских репрессий». В Госдуме вспомнили о «врагах народа»

«Хочу сталинских репрессий». В Госдуме вспомнили о «врагах народа»

Дмитрий Медведев, зампредседателя главы Совета безопасности — Если в твоих руках есть какое-то оружие, а я как бывший президент знаю, что это такое, ты должен быть готов в определенной ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить.

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