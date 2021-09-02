Премьер Японии Суга не поедет на ВЭФ и не будет выступать с видеообращением

ТОКИО, 2 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не поедет на открывшийся во Владивостоке Восточный экономический форум и не будет выступать с видеообращением, заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.