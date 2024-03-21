С 1 сентября студентам Петербурга повысят стипендию

С 1 сентября текущего года студенты вузов и колледжей получат увеличенную стипендию. Постановление, подписанное 21 марта в Смольном, предусматривает значительное повышение финансовой поддержки для обучающихся.
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