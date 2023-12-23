Спустя 10 лет исследователи разгадали «тайну шелкового платья». Ответ вас удивит

После десятилетия попыток исследователи разного профиля и квалификации, включая любителей, разгадали "тайну шелкового платья" — зашифрованное послание, найденное в потайном кармашке винтажного наряда из антикварного магазинчика в США.
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