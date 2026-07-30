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9210 мА·ч, 100 Вт, IP69K и Snapdragon 6 Gen 5. Раскрыты характеристики глобального Redmi Note 17 Pro Max

9210 мА·ч, 100 Вт, IP69K и Snapdragon 6 Gen 5. Раскрыты характеристики глобального Redmi Note 17 Pro Max

А также есть подробности о глобальных Redmi Note 17, Redmi Note 17 ProВ Сеть утекли подробные характеристики глобальной линейки Redmi Note 17, в состав которой войдут Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro и Redmi Note 17 Pro Max.

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