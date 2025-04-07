У Xiaomi появится ещё один собственный чипсет: что известно

Согласно данным, новый процессор будет производиться по 4-нанометровому техпроцессу N4P от TSMC. Чип получит восьмиядерную конфигурацию: одно ядро Cortex-X925 с частотой 3,2 ГГц для максимальной производительности, три ядра Cortex-A725 на 2,6 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A520 на 2 ГГц.
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