У Xiaomi появится ещё один собственный чипсет: что известно

Согласно данным, новый процессор будет производиться по 4-нанометровому техпроцессу N4P от TSMC. Чип получит восьмиядерную конфигурацию: одно ядро Cortex-X925 с частотой 3,2 ГГц для максимальной производительности, три ядра Cortex-A725 на 2,6 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A520 на 2 ГГц.