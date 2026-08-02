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Виктор Бут заявил о вероятном отравлении американского сенатора Зеленским

Виктор Бут заявил о вероятном отравлении американского сенатора Зеленским

Украинцы могли специально отравить американского сенатора Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) во время посещения им Украины, заявил предприниматель Виктор Бут 2 августа в беседе KP.

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