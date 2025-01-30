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Роскомнадзор впервые подготовил протокол против Discord

Роскомнадзор впервые подготовил протокол против Discord

Роскомнадзор (РКН) впервые составил протокол против мессенджера Discord за то, что он отказывается локализовать персональные данные россиян, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат судебного участка Таганского района Москвы.

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