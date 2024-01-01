В столице Крыма прошла Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Управления МВД России по г. Симферополю совместно с председателем Первичной организации ветеранов при Управлении провели праздничные мероприятия для детей.
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