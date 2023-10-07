В Архангельске открыл выставку о секретах тибетской медицины

В историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» состоялось открытие выставки, посвященной редчайшему памятнику истории изучения практической адаптации тибетской медицины в Бурятии, — Атласу тибетской медицины.
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