Мобильный оператор Альфа-банка запустился для сотрудников

Сотовый оператор Альфа-банка «Альфа-Мобайл» начал подключать первых абонентов, узнал Forbes. В октябре прошлого года банк планировал предложить услуги мобильной связи своим клиентам в I квартале 2025 года, но к тому моменту сотовая сеть стала доступна лишь для подключения собственных сотрудников.
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