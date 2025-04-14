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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Мобильный оператор Альфа-банка запустился для сотрудников

Мобильный оператор Альфа-банка запустился для сотрудников

Сотовый оператор Альфа-банка «Альфа-Мобайл» начал подключать первых абонентов, узнал Forbes. В октябре прошлого года банк планировал предложить услуги мобильной связи своим клиентам в I квартале 2025 года, но к тому моменту сотовая сеть стала доступна лишь для подключения собственных сотрудников.

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