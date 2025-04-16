Расчет РСЗО «Град» гвардейской 42-й дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили скопление пехоты ВСУ

Подразделения беспилотной авиации артиллеристов группировки войск «Днепр» постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели, уничтожая боевую технику и живую силу ВСУ.
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