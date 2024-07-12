БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Авианосцы будут рыдать по «Тике»

Авианосцы будут рыдать по «Тике»

Не знаю, но очень хотел бы это узнать, а что думают в командовании ВМФ США господа адмиралы на тему того, что через 4 года у них на флоте не окажется ни одного крейсера типа «Тикондерога»?Согласно планам, самый долгоживущий класс военных кораблей ВМС США, крейсера, исчезнет через четыре года, положив конец 143 годам непрерывной службы.

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