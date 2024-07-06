СК завел уголовное дело после взрыва на насосной станции в Волгограде

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области заявили, что по факту взрыва на канализационно-насосной станции в Волгограде было заведено уголовное дело.
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