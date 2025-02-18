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FT: На саммите в Париже возникли противоречия из-за отправки войск на Украину

FT: На саммите в Париже возникли противоречия из-за отправки войск на Украину

Страны Европы разошлись во мнениях, когда начался разговор о развёртывании войск миротворцев.Чрезвычайный саммит по Украине в Париже не прошёл гладко.

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