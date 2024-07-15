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Царьград

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Профессор Чеглов рассказал почему мясо кур стало стоить, как свинина

Профессор Чеглов рассказал почему мясо кур стало стоить, как свинина

Оптовая стоимость свинины и курятины в России практически сравнялась.По словам профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им.

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