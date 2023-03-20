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Косачев предположил, что МУС выдал ордер на арест Путина для отвлечения внимания от Ирака, который грабят страны Запада

Косачев предположил, что МУС выдал ордер на арест Путина для отвлечения внимания от Ирака, который грабят страны Запада

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина для отвлечения внимания от Ирака, который грабят западные государства.

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