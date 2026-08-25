НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Александр Скоренов: «В КХЛ много системных команд. В НХЛ тоже есть клубы, которые играют в обороне, но чаще все заточено на атаку. Там хоккей является шоу»

Нападающий « Северстали » Александр Скоренов сравнил Фонбет Чемпионат КХЛ и НХЛ . – В недавнем интервью белорусским СМИ вы заявили, что сейчас пока не задумываетесь об НХЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии