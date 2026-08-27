"Я устал, босс": Иран высмеял отдых авианосца США цитатой из "Зеленой мили"

www.globallookpress.com/Us Navy/U.S. Navy Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи использовал цитату из фильма "Зеленая миля" при комментировании передислокации американского авианосца USS Abraham Lincoln.
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