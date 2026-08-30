Анна Федюнина объявила о потенциале рынка России для прорыва

Анна Федюнина из НИУ ВШЭ объяснила, что большой внутренний рынок России может стать основой для промышленного и технологического прорыва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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