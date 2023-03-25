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NM: ученые из США разработали нейросеть для определения генетических мутаций рака мозга

NM: ученые из США разработали нейросеть для определения генетических мутаций рака мозга

Сотрудники Мичиганского университета (США) в сотрудничестве с учеными из Нью-Йоркского университета и Калифорнийского университета в Сан-Франциско обучили нейросеть предугадывать мутации раковых клеток головного мозга менее чем за 90 секунд.

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