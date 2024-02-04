Кидаем уже вареные яйца на сковороду и жарим. Шикарнейший рецепт из Турции

Вместо обычной яичницы приготовьте оригинальное блюдо: яйца, предварительно отваренные в подсоленной воде, затем обжариваемые на сковороде вместе с помидорами и болгарским перцем, посыпанные тертым сыром.
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