В Смоленске преобразят территорию возле крепостной стены

Там появятся качели, подсветка прясел и кинотеатр под открытым небом Подсветку, площадку для отдыха и мероприятий, а также кинотеатр под открытым небом планируют сделать у восточного участка крепостной стены в Смоленске.
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