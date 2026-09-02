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Регионы России

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Президент Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме

Президент Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме

Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в XI Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), который проходит с 1 по 4 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

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