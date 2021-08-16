Борец с коррупцией задержан при получении крупной взятки

Сотрудниками управления "К" ФСБ с поличным при получении взятки задержан главный борец с коррупцией в Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ) - исполняющий обязанности начальника службы по противодействию коррупции Максим Анатольевич Розсыпало.