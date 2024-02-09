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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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9 февраля будет проводиться ´горячая линия´ по вопросам охраны труда.

9 февраля будет проводиться ´горячая линия´ по вопросам охраны труда.

9 февраля 2024 года с 15.00 до 16.00 будет проводиться ´горячая линия´ по вопросам охраны труда.На вопросы ответит заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома Марина Зотова.

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