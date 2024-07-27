США в силе НАТО: историческая зависимость Европы от Америки

Огромная доля расходов на военные нужды Североатлантического альянса, которая ранее была предоставлена Вашингтоном во времена Холодной войны, по мнению The National Interest, привела к исторической зависимости стран Европы от США.
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