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США в силе НАТО: историческая зависимость Европы от Америки

США в силе НАТО: историческая зависимость Европы от Америки

Огромная доля расходов на военные нужды Североатлантического альянса, которая ранее была предоставлена Вашингтоном во времена Холодной войны, по мнению The National Interest, привела к исторической зависимости стран Европы от США.

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