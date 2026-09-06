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Эпицентр — Буковина 6 сентября: смотреть онлайн прямую трансляцию матча чемпионата Украины

Эпицентр — Буковина 6 сентября: смотреть онлайн прямую трансляцию матча чемпионата Украины

В воскресенье, 6 сентября, в рамках чемпионата Украины по футболу встретятся Эпицентр и Буковина. Игра пройдет на стадионе имени Х.

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