Стало известно, сколько россиян копят на черный день в 2024 году

Доля граждан, формирующих накопления, выросла до 49% В 2023 году копили деньги "про запас" только 42% россиян, однако в 2024-м их доля выросла до 49%, пишет РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный компанией по управлению активами Anderida Financial Group.