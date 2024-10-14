Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Мельник
    Раздражают не столько сами трудовые мигранты, как те бесчисленные семьи которые они привозят с собой. Которые нагружа...Россияне считают,...
  • Юрий Шестаков
    И тут нормативы какие-то вводят! Ну, допустим, 101 "друг" в соцсети - это же какой молодец, перешагнул опасный рубеж!...Детей с маленьким...
  • Афонин Андрей
    "... - и на фик нам нужна чужая заграница?" Вот правда - зачем ехать, даже туристом - в особо недружественную страну?...Финляндия планиру...

Стало известно, сколько россиян копят на черный день в 2024 году

Стало известно, сколько россиян копят на черный день в 2024 году

Доля граждан, формирующих накопления, выросла до 49% В 2023 году копили деньги "про запас" только 42% россиян, однако в 2024-м их доля выросла до 49%, пишет РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный компанией по управлению активами Anderida Financial Group.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх