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За рулем

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7 мест, цена от 3,6 млн рублей: сравнили три семейных кроссовера

7 мест, цена от 3,6 млн рублей: сравнили три семейных кроссовера

Запуская М‑серию в партнерстве с концерном SAIC, Москвич настолько дистанцировал ее от прежних моделей на базе машин JAC, что сделал для нее отдельный сайт и придумал новую эмблему.

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