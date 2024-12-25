Захарова: информацию о задержанном в зоне СВО австралийском наемнике проверяют

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. Австралия официально обратилась к России с запросом о предоставлении информации относительно предполагаемого задержания своего гражданина в зоне специальной военной операции.
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