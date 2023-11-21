Израиль разрушил половину зданий на севере Газы

ГАЗА (ИА Реалист). Согласно анализу спутниковых данных, израильские военные опустошили большую часть северной части сектора Газа, серьезно повредив более половины зданий и большие территории целых кварталов в ходе карательной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии