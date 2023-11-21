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Израиль разрушил половину зданий на севере Газы

Израиль разрушил половину зданий на севере Газы

ГАЗА (ИА Реалист). Согласно анализу спутниковых данных, израильские военные опустошили большую часть северной части сектора Газа, серьезно повредив более половины зданий и большие территории целых кварталов в ходе карательной военной операции.

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