Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Удар по британской разведке: Что на самом деле скрывается за решением Госдумы запретить англичанам ловить рыбу в наших водах.

БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ФОСФОРА? Сообщение о том, что Госдума в ответ на недружественные действия Лондона приняла закон о денонсировании соглашения от 1956 года, которое разрешало Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря, как говорится, не осталось незамеченным.

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Комментарии
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Александр Симаков
Вы там в Сибири совсем в глухой тайге живёте? Вот Вам адрес интернет-магазина , можете заказать ЛЮБУЮ РЫБУ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ, в Новосибирске, например. цены вполне приемлемые - сом 350 руб, сырок - 220 руб, щука - 390 руб, горбуша - 390 руб, камбала -380 руб. А за 2500 рублей и выше, как Вы написали, продается дикая сёмга, таймень, осетрина, меч-рыба.. Так эта рыба никогда дешёвой не была.   https://novosibirsk.dikoed.ru/catalog/ryba/
🐟 Купить рыбу в интернет-магазине в Новосибирске с доставкой на дом: цена от 190 руб – Дикоед
Дикоед
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1 д.
Людмила Фирстова
Сашенька, а у нас а Омске доставку рыбы можно из Ленты сделать, там горбуша бывает по 199 рублей за кг
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1 д.
Александр Симаков
Только для  Бережнова  рыбы нет в Сибири. 😀  Хотя может быть его можно понять - ему подавай крабы и другие ценные виды!  И всё чтобы дешевле 2500 рублей!
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1 д.

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