Удар по британской разведке: Что на самом деле скрывается за решением Госдумы запретить англичанам ловить рыбу в наших водах.

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Людмила Фирстова Сашенька, а у нас а Омске доставку рыбы можно из Ленты сделать, там горбуша бывает по 199 рублей за кг